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«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть варианты с продажей Рэшфорда

29 Апреля 2024 • 21:28 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает The Telegraph, английский клуб готов рассмотреть входящие предложения по 26-летнему футболисту. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не стремится, чтобы расстаться с игроком, однако если предложение будет интересно клубу, а сам Рэшфорд будет не против уйти, то не исключено, что пути «МЮ» и нападающего разойдутся.

В этом сезоне Рэшфорд провёл 40 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех в турнирах, забил восемь голов и сделал пять ассистов на партнёров. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

 


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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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