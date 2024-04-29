В АПЛ договорились о потолке затрат – только три клуба выступили против

Клубы Английской премьер-лиги достигли соглашения по ограничению расходов. Идея заключается в следующем: потолок затрат будет измеряться суммой, которая примерно в пять раз больше, чем телевизионные доходы клуба, занявшего последнее место. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на авторитетного журналиста Мартина Зиглера.

Против такого изменения проголосовали только три клуба – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.

Ожидается, что изменение будет ратифицировано ближайшим летом.

На текущий момент первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал». Второй «Манчестер Сити» отстаёт на очко, имея игру в запасе.

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