Сделка закрыта: «Ливерпуль» подписал документы по новому тренеру

«Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали все документы по переходу Арне Слота из нидерландского клуба в английский. Об этом в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, официальное объявление о том, что Арне Слот заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля», планируется на текущей неделе.

Ранее Слот признавался, что ему интересна работа в «Ливерпуле», и что клубы ведут переговорный процесс.

Стоит напомнить, что Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. В начале года немец объявил о решении уйти из клуба и взять творческий отпуск.