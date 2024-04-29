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Почеттино сообщил о готовности к переговорам с руководством «Челси»

29 Апреля 2024 • 17:44 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
02.05 21:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов к переговорам с руководителями лондонского клуба по поводу будущего проекта.

«Конечно, я открыт. Нам нужно оценить футболистов и проект на будущее. Нам нужно будет поговорить с владельцами, спортивным директором и тренерским штабом. Мы открыты для разговора. Посмотрим, когда это случится», - слова Почеттино приводит The Telegraph.

На текущий момент «Челси» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт в четверг, 2 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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