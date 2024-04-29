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В «Манчестер Юнайтед» выбрали трёх игроков, которых точно не продадут

29 Апреля 2024 • 16:50 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не попал в Лигу чемпионов, что больно бьёт по клубу не только в спортивном, но и в финансовом плане. Ближайшим летом «красные дьяволы» могут активно продавать футболистов. Как сообщает The Telegraph, манкунианцы готовы рассмотреть предложения по большинству игроков.

«МЮ» готов применять гибкий подход. Например, клуб не будет стремиться продать Маркуса Рэшфорда, но будет готов рассмотреть предложение по форварду, если оно поступит.

Отмечается, что в списке неприкасаемых футболистов «Манчестер Юнайтед» находятся лишь три игрока – Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмус Хёйлунн.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо Расмус Хёйлунн Кобби Майну ещё теги
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