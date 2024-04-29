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Антони: Ценник на меня не давит

29 Апреля 2024 • 16:29 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони ответил на вопрос, ощущал ли он давление из-за высокой суммы своего трансфера.

«Трансферная сумма на меня особо не влияет, потому что я знаю себе цену. Деньги есть деньги, и, очевидно, все об этом говорят. Никто не стал бы это обсуждать, если бы я и остальные игроки играли на высоте. Это просто мотивирует работать усерднее, зная, что я могу стать лучше. Критики будут существовать, и они будут заставлять меня хотеть работать усерднее и доказывать», - сказал Антони The Athletic.

Согласно данным Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони 95 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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