Топ-клуб Серии А планирует купить Гринвуда по сниженной цене

Мэйсон Гринвуд вряд ли вернётся в «Манчестер Юнайтед». Репутация молодого форварда была запятнана историей с обвинениями в насилии, хоть они и были сняты более года назад. На фоне того скандала прошлым летом «красные дьяволы» решили отправить Гринвуда в аренду в «Хетафе».

Купить Гринвуда в летнее трансферное окно рассчитывает «Ювентус». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в туринском клубе уверены в возможности подписать 22-летнего англичанина по сниженной цене. В «старой синьоре» считают, что на «Манчестер Юнайтед» будет давить необходимость продать Гринвуда, поэтому топ-клуб АПЛ согласится на более низкую сумму по сравнению с рыночной.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Мэйсона Гринвуда в 15 миллионов евро.