Появились подробности ссоры между Салахом и Клоппом

В «Ливерпуля» наметился разлад – перед выходом на замену в игре против «Вест Хэма» (2:2) Мохамед Салах поругался с Юргеном Клоппом. Сообщалось, что египтянин отказался жать руку немецкому специалисту перед выходом на поле. Видео, снятое beIN Sports, проливает свет на некоторые подробности инцидента.

На видео видно, что Клопп подал руку Салаху, однако футболист прошёл в сторону поля не рядом с тренером, а в обход через четвёртого рефери. Складывается ощущение, будто бы Салах специально не хотел контактировать с Клоппом. Затем тренер подошёл ближе, и Мохамед на короткое время пожал руку тренеру. Однако Юрген после этого контакта оставил свою руку протянутой и стал что-то говорить Салаху. Видимо, немцу не понравился эдакий «холодок» со стороны своего подопечного.

Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом