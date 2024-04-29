Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом

В воскресенье Мохамед Салах и Юрген Клопп поругались перед выходом египтянина на замену в матче «Ливерпуля» против «Вест Хэма». После игры египтянин подлил масла в огонь своей фразой: «Если я заговорю, будет жарко».

Как сообщает the Sun, Клопп очень трепетно относится к взаимодействию с футболистами. Перед выходом на замену немец пожимает руку каждому игроку, но Салах отказался это делать. Вероятно, такая позиция египтянина связана с тем, что в последнее время тренер ограничивал его игровое время. Именно отказ Салаха от рукопожатия стал причиной ссоры.

«Игрокам дали пару дней отдыха после матча, они соберутся во вторник. Есть надежда, что к тому времени напряжённо снизится», - сообщил источник в клубе.

Напомним, что «Вест Хэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 2:2.