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Раскрыта цель «Ливерпуля» на трансферном рынке

29 Апреля 2024 • 14:44 Комментировать

«Ливерпуль» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб уже начал рассматривать кандидатов на усиление центра обороны – это одна из приоритетных позиций для «красных».

В настоящий момент в «Ливерпуле» идёт обсуждение по поводу кандидатов из шорт-листа. В обозримом будущем к обсуждению подключится Арне Слот, который заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике по завершению сезона.  

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на выезде.

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Сегодня, 29 Апреля
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