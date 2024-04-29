Раскрыта цель «Ливерпуля» на трансферном рынке

«Ливерпуль» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб уже начал рассматривать кандидатов на усиление центра обороны – это одна из приоритетных позиций для «красных».

В настоящий момент в «Ливерпуле» идёт обсуждение по поводу кандидатов из шорт-листа. В обозримом будущем к обсуждению подключится Арне Слот, который заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике по завершению сезона.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на выезде.