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Тен Хаг должен не жаловаться, а нести ответственность за травмы в «Манчестер Юнайтед»

29 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне страдает от травм, что часто используется как оправдание Эрика тен Хага. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает взглянуть на проблему с другой стороны.

Травмы – это проблема «МЮ»

Безусловно, травмы серьёзно повлияли на результаты «Манчестер Юнайтед». Более всего это заметно в центре обороны, где уже кто только не играл. В последнем матче с «Ковентри» в паре с Гарри Магуайром, которого летом пытались продать, играл Каземиро. Из-за различных повреждений недоступны Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Джонни Эванс, Вилли Камбвала, а ещё Люк Шоу, которого там тен Хаг не раз использовал.

Центр обороны – это самый наглядный пример. Тен Хаг на каждый матч выбирает состав в ситуации, когда недоступны сразу несколько ключевых футболистов. Для понимания уточним, что в текущем сезоне пока травмы не получали лишь четверо: Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Андре Онана. Конечно, в таких обстоятельствах довольно сложно построить какой-то футбол, ведь главная задача – залатать дыры. По этой причине многие призывают не критиковать тен Хага. Тем не менее есть ряд моментов, из-за которых кажется, что нидерландский наставник как минимум отчасти повинен в сложившейся ситуации.

Ужасная предсезонка

«Манчестер Юнайтед» провёл довольно странную предсезонную подготовку, которая выглядит как одна из причин большого количества травм. За 25 дней подготовки «красные дьяволы» провели 7 матчей, причём в разных концах мира: Осло, Эдинбург, Нью-Джерси, Сан-Диего, Хьюстон, Лас-Вегас и Дублин. В конце июля Кристиан Эриксен, в частности, жаловался: «Если честно, было много игр и слишком много путешествий. Мы ожидали тяжёлой предсезонки, но для меня, пожалуй, было слишком много перелётов».

За этот график тен Хага ругать не стоит, потому что он составлялся в угоду коммерческому отделу. Однако дело в том, что на фоне этой «кругосветки» нидерландский наставник давал серьёзные нагрузки. Один из коммерческих дней он заменил на тренировки.

В августе Маркус Рэшфорд говорил: «Предсезонка Эрика – одна из самых тяжёлых в плане бега, но мы также делаем много упражнений на передачу мяча, и это требует большой концентрации внимания, а когда ты уже физически устал, трудно концентрироваться в течение длительного периода времени. На самом деле это не очень сложная сессия, но, когда ты делаешь это в жару в тех местах, где мы тренируемся, это сложно. Но мне все понравилось, я подошёл к предсезонке в хорошей форме».

Стоит отметить, что эта предсезонка наложилась на сложный прошлый сезон, в котором «МЮ» дошёл до финалов обоих кубковых турниров внутри страны и четвертьфинала Лиги Европы, проведя в общей сложности 62 матча (не забудем и про плотность календаря из-за чемпионата мира).

В общем, большой вопрос, в каком состоянии игроки уже вошли в сезон. Тайрелл Маласия травму получил летом и не провёл в этом сезоне ни одного матча, Расмус Хёйлунн пропустил старт кампании из-за травмы – в общем «без» начались с самого начала.

Отсутствие ротации

Эрик тен Хаг не любитель ротации. Так, в прошлом сезоне Бруну Фернандеш выходил в старте в 57 играх из 62, а Каземиро после прихода не выходил на поле только из-за дисквалификаций.

Насколько тен Хаг не любит ротацию, можно проследить ещё по работе в «Аяксе». В сезоне, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, 11 игроков записали на свой счёт 82% игровых минут всего сезона! На следующий год амстердамцы страдали из-за травм, но наставник уверял, что никакой связи. При этом даже в следующем сезоне 11 основных футболистов провели на поле 77% игровых минут.

В Англии тен Хаг также пытается использовать своих лидеров постоянно, что накладывает дополнительные сложности, ведь «МЮ» в принципе проводит больше матчей, а большое количество футболистов команды ещё и выступает за сборные.

Игровая проблема

И уж точно прямая претензия к тен Хагу заключается в стиле игры команды. Нидерландский наставник пытается ставить весьма интенсивный футбол, который выглядит довольно энергозатратным.

Вдобавок к этому Джейми Каррагер обратил внимание ещё на одну особенность. Из-за провалов игрокам «МЮ» стабильно за матч приходится по 5-6 раз на всех парах нестись к собственным воротам по 30, 40, 50 метров, догоняя соперников. То есть из-за того, что игра выстроена так, обороне надо полагаться именно на физику, что дополнительно влияет на футболистов. Причём дело ведь не просто в расстоянии, а в том, что такие кроссы приходится делать на максимальных скоростях.

Потенциальные проблемы в следующем сезоне

Кажется, что в следующем сезоне проще «МЮ» не будет. Летом пройдут матчи чемпионата Европы и Кубка Америки, куда поедут игроки «красных дьяволов». Есть ещё Олимпиада, куда кого-то могут вызвать.

При этом предсезонка «МЮ» вновь будет включать путешествия. У команды запланированы товарищеские матчи на обоих побережьях США, в Норвегии и Шотландии. В общем, есть ощущение, что тен Хагу надо менять свой подход. Либо требовать от руководства, чтобы в команде выступали только копии Бруну Фернандеша, который единственный готов выносить темп наставника.

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Роман Андреев


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