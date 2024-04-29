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Тьяго Силва — об уходе из «Челси»: «Я намерен вернуться»

29 Апреля 2024 • 13:40 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
02.05 21:30

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о своём предстоящем уходе из клуба.

Ранее стало известно, что по окончании сезона 39-летний бразилец покинет стан «синих».

«Я собираюсь покинуть «Челси» в конце сезона. Прощания — это для тех, кто уходит и не возвращается, но я намерен однажды вернуться», — цитирует Силву журналист Фабрицио Романо.

Бразилец защищает цвета «Челси» с 2020 года. За это время он принял участие в 151 матче, забил девять голов и сделал три голевых паса.

Трудовой договор Силвы с «Челси» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва

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