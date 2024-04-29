Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение насчёт своего будущего в команде. По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, египтянин не намерен покидать мерсисайдцев в летнее трансферное окно.

Если верить источнику, «Ливерпуль» ожидает, что Салах останется в команде как минимум ещё на один сезон. Напомним, действующий контракт нападающего со «скаузерами» истекает летом 2025 года.

31-летний Салах в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 17 голами и 9 результативными передачами. Египтянин выступает за команду Юргена Клоппа с 2017 года, когда перешёл из итальянской «Ромы».