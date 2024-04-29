Силва покинет «Челси» по окончании сезона

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва покинет свою команду по окончании нынешнего сезона. Официальный сайт «синих» объявил о расставании с 39-летним бразильцем, у которого летом истекает контракт.

Напомним, Силва провёл 4 сезона в футболке «Челси». Центральный защитник перебрался в команду летом 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». В первой кампании опытный бразилец помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов, которая стала для футболиста первой в карьере.

Ожидается, что Силва продолжит свою профессиональную карьеру в следующем сезоне. Скорее всего, бразилец отправится на родину.