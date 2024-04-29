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Фанаты «Тоттенхэма» поиздевались над Сакой, игрок «Арсенала» ответил

29 Апреля 2024 • 13:28 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:3
Арсенал

В воскресенье в Премьер-лиге Англии проходило дерби – «Тоттенхэм» против «Арсенала» (2:3). В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны. На нём слышно, как перед подачей Букайо Сакой углового фанаты «шпор» скандируют: «Ты подвёл свою страну».

Дальше Сака сделал голевой пас, после чего посмотрел в сторону трибуны, откуда доносились кричалки. Букайо приложил руку к уху, дескать, ему плохо слышно фанатов команды-соперника. В общем, ответ получился сильным.

Стоит напомнить, что в финале Евро-2020 Букайо Сака не забил пенальти, и после этого удара сборная Италии стала чемпионом континента.

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
29 Апреля 2024 в 13:50
Ой, курятник. Вы там напрягитесь в игре с МС, покажите чего стоите вообще
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