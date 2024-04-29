Фанаты «Тоттенхэма» поиздевались над Сакой, игрок «Арсенала» ответил

В воскресенье в Премьер-лиге Англии проходило дерби – «Тоттенхэм» против «Арсенала» (2:3). В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны. На нём слышно, как перед подачей Букайо Сакой углового фанаты «шпор» скандируют: «Ты подвёл свою страну».

Дальше Сака сделал голевой пас, после чего посмотрел в сторону трибуны, откуда доносились кричалки. Букайо приложил руку к уху, дескать, ему плохо слышно фанатов команды-соперника. В общем, ответ получился сильным.

Стоит напомнить, что в финале Евро-2020 Букайо Сака не забил пенальти, и после этого удара сборная Италии стала чемпионом континента.