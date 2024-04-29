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«Манчестер Юнайтед» летом выслушает предложения по трансферу правого защитника

29 Апреля 2024 • 12:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с одним из своих правых защитников. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, манкунианцы летом выслушают предложения по Аарону Уан-Биссаке, который не входит в планы руководства.

Напомним, англичанин не пользуется особым доверием главного тренера Эрика тен Хага. Клуб летом хотел бы приобрести другого правого защитника в лице Жереми Фримпонга, но для трансфера нидерландца необходимо разгрузить правый фланг обороны.

Отметим, что ранее Уан-Биссаку связывали с возвращением в «Кристал Пэлас». В этом сезоне Аарон отметился двумя результативными передачами в 18 матчах Английской премьер-лиги.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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