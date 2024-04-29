Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в Мадрид

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может сменить туманный Альбион на Испанию в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании французского футболиста заинтересованы сразу несколько клубов Ла Лиги. Заполучить Рафаэля в свои ряды хотят мадридский «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

31-летний игрок связан контрактными обязательствами с «Манчестер Юнайтед» до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Варана оценивается в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Ла Лиги защитник провел 21 матч и забил один гол.