«Манчестер Сити» рискует потерять одного из лучших игроков

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон получил повреждение по ходу поединка против «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии. Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

Как информирует The Sun, у бразильского вратаря диагностировали травму колена. Из-за этого повреждения Эдерсон рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

Срок действующего контракта между вратарем и «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эдерсон провел 30 матчей, в которых пропустил 28 голов.