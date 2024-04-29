Артета: «Парти – очень важный игрок, нам не хватало его в последние месяцы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил, насколько важным игроком для команды является опорный полузащитник Томас Парти. Напомним, ганец пропустил большую часть сезона из-за травмы.

«Парти – очень важный игрок, нам не хватало его в последние месяцы. Кажется, он находится в блестящей форме. Его присутствие даёт команде качество, физическую мощь и опыт», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, у Томаса в 2025 году истекает контракт с «Арсеналом». Ранее ходили слухи о том, что ближайшим летом игрок может попросить руководство отпустить его в другую команду. Ганцем интересовался туринский «Ювентус».