Сака высказался о соперничестве «Арсенала» и «Манчестер Сити»

«Мы все знаем, что «Манчестер Сити» - отличная команда. Но даже они не идеальны. Нам нужно продолжать делать свою работу. «Горожане» могут потерять очки. В «Арсенале» прекрасно помнят прошлогодний опыт. Мы готовы к решающим играм», - передает слова футболиста BBC.