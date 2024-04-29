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Сака высказался о соперничестве «Арсенала» и «Манчестер Сити»

29 Апреля 2024 • 09:23 Комментировать (1)

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мыслями о соперничестве с «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Мы все знаем, что «Манчестер Сити» - отличная команда. Но даже они не идеальны. Нам нужно продолжать делать свою работу. «Горожане» могут потерять очки. В «Арсенале» прекрасно помнят прошлогодний опыт. Мы готовы к решающим играм», - передает слова футболиста BBC.

В последнем матче «Арсенал» на выезде обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 3:2. В настоящий момент подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Букайо Сака ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
29 Апреля 2024 в 09:48
Ну вот, гунеры, так сказать на выбор. Что стало тем самым камнем преткновения, что помешало нам быть чемпионами - ничья с ТТХ, поражение от ВХ, дважды поклон в пояс перед Эмери, а может та же ничья в Манчестере? Как говориться - достаточно было одной таблэтки (например победы над ТТХ), чтобы ёпта теперь голову ломала кому больше чего светит
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