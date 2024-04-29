Сака высказался о соперничестве «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мыслями о соперничестве с «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.
«Мы все знаем, что «Манчестер Сити» - отличная команда. Но даже они не идеальны. Нам нужно продолжать делать свою работу. «Горожане» могут потерять очки. В «Арсенале» прекрасно помнят прошлогодний опыт. Мы готовы к решающим играм», - передает слова футболиста BBC.
В последнем матче «Арсенал» на выезде обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 3:2. В настоящий момент подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.
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