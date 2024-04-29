Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги.
«Нам бы хотелось, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих матчей, но мы не можем повлиять на это. Осталось четыре матча, и «Манчестер Сити» должен их выиграть. «Канониры» могут не потерять очки, поэтому нам нужны только победы», - передает слова испанского специалиста Guardian.
В настоящий момент «Манчестер Сити» с 79 баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко. При этом у команды Гвардиолы есть одна игра в запасе.
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