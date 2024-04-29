Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

«Нам бы хотелось, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих матчей, но мы не можем повлиять на это. Осталось четыре матча, и «Манчестер Сити» должен их выиграть. «Канониры» могут не потерять очки, поэтому нам нужны только победы», - передает слова испанского специалиста Guardian.