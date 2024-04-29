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Бернарду Силва высказался о «Реале»

29 Апреля 2024 • 07:31 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказал мнение о мадридском «Реале», которому «горожане» уступили в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это странная команда. Складывается впечатление, что ты владеешь преимуществом в матче с ними, но они неожиданно убегают в контратаки и забивают голы. У них очень индивидуально сильные футболисты. Их очень нелегко сдержать. В матче с «Реалом» сложно принимать решения, как играть», - передает слова португальца AS.

Напомним, что по сумме двух матчей «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью со счетом 4:4. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва ещё теги
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