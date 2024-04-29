Бернарду Силва высказался о «Реале»

«Это странная команда. Складывается впечатление, что ты владеешь преимуществом в матче с ними, но они неожиданно убегают в контратаки и забивают голы. У них очень индивидуально сильные футболисты. Их очень нелегко сдержать. В матче с «Реалом» сложно принимать решения, как играть», - передает слова португальца AS.