Ансу Фати выбрал клуб, в котором хочет играть

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати, ныне выступающий в аренде за английский «Брайтон», определился с планами на будущее.

Как стало известно журналистам Sport.es, нападающий желает вернуться в стан «сине-гранатовых». Ансу считает, что способен конкурировать за место в составе «Барселоны». Главный тренер команды Хави Эрнандес, в свою очередь, готов дать шанс футболисту.

В текущем сезоне Фати принял участие в 25 поединках за «Брайтон». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.