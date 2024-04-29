Майка Ричардс: «Холанн просто распугивает и разгоняет защитников»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс наслаждается возвращением Эрлинга Холанна - норвежский нападающий забил в ворота «Ноттингем Форест» и не позволил случиться тому, что могло создать большие проблемы «МС» год тому назад.

Тогда клуб не сумел переиграть «лесников» во втором круге, и, если бы не провал «Арсенала» в конце сезона, та ничья могла бы лишить «Манчестер Сити» титула. Игру Холанна прокомментировал бывший игрок клуба Майка Ричардс:

- Холанн просто распугивает защитников. Они разбегаются и у него появляется пространство. После этого ему легко забить, ведь он может расправляться с голкипером без помех, - пояснил Ричардс, слова которого цитирует BBC Sport.