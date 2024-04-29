​Де Дзерби: «У нас непростой период»

Очень слабо выступает в последнее время «Брайтон», в воскресенье клуб проиграл «Борнмуту» со счётом 0:3. Итальянский специалист Роберто де Дзерби, которого считают потенциальным наследником Хосепа Гвардиолы, лучшего, по мнению многих, тренера Европы, прокомментировал неудачи клуба:

- Мы должны играть намного лучше, чем сейчас. Пока что у нас большие сложности. Нужна мотивация, нужно играть за клуб, за болельщиков, играть серьёзно. Я верю в своих игроков, я вижу, как они переживают поражения, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

Сейчас «Брайтон» занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.