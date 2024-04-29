«Милан» подумывал пригласить Тьяго Силву, но Ибрагимович наложил вето

Как известно, Тьяго Силва покинет летом «Челси», и в руководстве «Милана» задумывались о том, чтобы пригласить своего бывшего игрока обратно. Однако мысли эти достаточно быстро пресёк Златан Ибрагимович, который высказался против подобного приглашения. Ибрагимович мотивировал это возрастом Тьяго, хотя сам совсем недавно играл и в ещё более продвинутом возрасте. Так или иначе, пока что идея возвращения Тьяго Силвы в «Милан» поставлена на паузу, но это не означает, что от неё отказались окончательно, подчеркивает pianetamilan.it.

Тьяго Силва защищал цвета «Милана» с 2009 по 2012 год.