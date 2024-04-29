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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» слухи

29 Апреля 2024 • 03:28 Комментировать
Сан-Паулу
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Палмейрас Сан-Паулу
Через 21 ч. 59 мин.

Атакующий полузащитник «Палмейраса» Луис Гильерме интересен грандам Английской премьер-лиги.

К 18 годам игрок успел провести 38 матчей на взрослом уровне, и за его успехами внимательно следят представители ведущих европейских чемпионатов. По информации Nacional, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за подписание восходящей звезды в предстоящее трансферное окно.

Отмечается, что Арне Слот, которому предстоит заменить Юргена Клоппа у руля мерсисайдцев, высоко оценивает талант вундеркинда и может настоять на его приобретении.

За свою игру Луис Гильерме уже удостоился прозвища «новый Роналдиньо». Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Палмейрас Манчестер Юнайтед Арне Слот трансферы футбола - лето 2024 Луис Гильерме ещё теги

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