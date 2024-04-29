Атакующий полузащитник «Палмейраса» Луис Гильерме интересен грандам Английской премьер-лиги.

К 18 годам игрок успел провести 38 матчей на взрослом уровне, и за его успехами внимательно следят представители ведущих европейских чемпионатов. По информации Nacional, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за подписание восходящей звезды в предстоящее трансферное окно.

Отмечается, что Арне Слот, которому предстоит заменить Юргена Клоппа у руля мерсисайдцев, высоко оценивает талант вундеркинда и может настоять на его приобретении.

За свою игру Луис Гильерме уже удостоился прозвища «новый Роналдиньо». Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.