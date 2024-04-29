Де Брёйне установил рекорд Премьер-лиги

Полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брёйне покорился «ассистентский» рекорд Английской премьер-лиги.

В воскресенье коллектив Хосепа Гвардиолы обыграл «Ноттингем Форест» (2:0), а бельгиец поучаствовал в обоих забитых мячах, став автором двух результативных передач. Согласно данным Opta, де Брёйне в 18-й раз оформил более одного ассиста в матче АПЛ – лучший показатель за всю историю турнира.

Кевин де Брёйне записал себе в актив восемь голевых передач, проведя всего 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Также на счету 32-летнего футболиста четыре забитых мяча. В первой половине сезона лидер «горожан» почти не играл из-за травмы.