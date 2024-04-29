«Манчестер Сити» выиграл 13 апрельских матчей кряду в Премьер-лиге

«Манчестер Сити» продлил победную серию в апрельских матчах Английской премьер-лиги.

«Горожане» выиграли все пять поединков в текущем месяце, включая встречу 35-го тура с «Ноттингем Форест», прошедшую в воскресенье (2:0). Что примечательно, команда Гвардиолы не теряет очки в апреле уже больше двух лет – серия насчитывает 13 матчей. Последний случай, когда «Манчестер Сити» не удалось выиграть в АПЛ в апреле, датирован 10 числом этого месяца позапрошлого года – тогда была ничья с «Ливерпулем».

Свой следующий матч в чемпионате «Манчестер Сити» проведёт 4 мая – соперником будет «Вулверхэмптон».