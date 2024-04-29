«Кристал Пэлас» вряд ли сможет удержать Гехи – интерес проявляют два гранда

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи с высокой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

В руководстве «орлов» всерьёз опасаются ухода 23-летнего игрока и считают, что удержать его будет крайне трудно, докладывает журналист Гари Джейкоб. Известно, что за Гехи следили «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Стоимость потенциального трансфера, как ожидается, составит более 55 млн фунтов стерлингов (64 млн евро).

Марк Гехи провёл 26 поединков за «Кристал Пэлас» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. На счету центрбека также девять матчей в составе сборной Англии.