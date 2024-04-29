Маротта допустил, что отказ Лукаку мог помочь «Интеру» выиграть Серию А

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о несостоявшемся подписании Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард провёл в составе «нерадзурри» прошлый сезон, и клуб был готов повторно арендовать его у «Челси», однако услышал от игрока отказ. В итоге Лукаку оказался в «Роме», а «Интер», подписавший на его место Маркуса Тюрама, гарантировал себе скудетто за пять туров до финиша.

«Помогло ли нам то, что Лукаку сказал «нет»? Возможно, нам действительно повезло – удача всегда имеет значение в жизни. Атака могла выглядеть по-другому, но мы знали, на что способны», – приводит журналист Даниэле Мари слова Маротты.