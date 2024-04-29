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Невилл: «Это непопулярное мнение, но мне нравится, как играет Джексон»

29 Апреля 2024 • 02:27 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
02.05 21:30

Бывший английский футболист Гари Невилл высоко оценивает способности нападающего «Челси» Николаса Джексона.

22-летний форвард часто подвергается критике в своё дебютном сезоне после переезда в Англию. Тем не менее, как считает Невилл, сенегалец заслуживает доверия.

«Возможно, это непопулярное мнение, но мне нравится, как играет Джексон. Он ещё молод, он может многое дать. Он забил довольно много голов в своём первом сезоне в Премьер-лиге.

Он не был форвардом номер один, но, полагаю, если бы его предложили для вашей команды в качестве второго-третьего нападающего, то вы бы согласились», – поведал в своём подкасте экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Николас Джексон стал автором десяти забитых мячей в 30 поединках АПЛ-2023/24.

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