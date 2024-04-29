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Гол Холанна, грызня Салаха и Клоппа, диванное чемпионство «ПСЖ», камбэк «Байера»

29 Апреля 2024 • 09:30 Комментировать

«Барселону» чуть подвинули

В топ-пятёрке европейских чемпионатов определился третий чемпион. Во Франции «ПСЖ» обрёл золотые медали на диване. В субботу сами парижане еле отыгрались дома против «Гавра» – 3:3. Мбаппе вышел на замену в перерыве, Кузяев – на 82-й минуте. Килиану досталась жёлтая карточка. Судьба золота окончательно решилась в воскресенье, когда «Лион» одолел «Монако», игравший без травмированного Головина. Там 3:2.

В Испании Захарян появился на замену против мадридского «Реала» в середине второго тайма. «Реал Сосьедад» проиграл 0:1 с голом Гюлера, впервые оказавшегося в старте «сливочных». На второе место выскочила пока «Жирона», победившая «Лас-Пальмас». «Барселона» в понедельник встретится с «Валенсией», а «Атлетико» из Мадрида уже успел обыграть «Атлетик» из Бильбао.

Самоустранение «Ливерпуля», очередной юбилей Кейна

«Арсенал» в дерби Северного Лондона едва не скатился на ничью с «Тоттенхэмом», ведя 3:0. «Ливерпуль» опять не победил – 2:2 с «Вест Хэмом». Да ещё и Салах повздорил с Клопом. «Манчестер Сити» побил «Ноттингем Форест», один из голов на счету Холанна. «Ливерпуль», судя по всему, уже не борец за титул. «Астон Вилла» упустила победу над «Челси», а «Манчестер Юнайтед» – над «Бёрнли».

«Интер» уже в статусе чемпиона разобрался с «Торино». «Ювентус» сыграл по нолям с «Миланом» – у «старой синьоры лишь одна победа в восьми последних матчах Серии A. «Наполи» и «Рома» во втором тайме забили по два мяча друг другу. Абрахам из состава «волков» отличился впервые в сезоне. «Аталанта» спокойно справилась с «Эмполи». Миранчук вышел в старте и заменился на 73-й минуте.

«Байер» – вы поверите – опять отыгрался в добавленное время. Леверкузенцы горели 0:2 против «Штутгарта», а свой второй гол забили на 90+6-й минуте усилиями Андриха. «Бавария» обыграла «Айнтрахт» с 400-м голом Кейна в карьере. «РБ Лейпциг» одержал крупную волевую победу над дортмундской «Боруссией», которая практически лишилась надежд на первую четвёрку.

Кирилл Иванцов

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