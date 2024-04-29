Невилл ответил, стоит ли «Челси» оставить Почеттино

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о будущем Маурисио Почеттино в «Челси».

Аргентинец, проводящий дебютный сезон в должности главного тренера «синих», не смог добиться значительного прогресса в Премьер-лиге по сравнению с провальной для клуба прошлой кампанией. Не исключено, что летом «Челси» вновь решит сменить рулевого.

«Заслуживает ли Почеттино больше времени? Определённо, – считает телеэксперт Sky Sports Невилл. – Думаю, он отлично подходит для работы с молодыми игроками. Мы видели это в «Саутгемптоне», где он помог многим футболистам добиться успеха», – заявил в своём подкасте знаменитый экс-игрок «Манчестер Юнайтед».