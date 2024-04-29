Артета: «Хаверц сыграл невероятно»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление Кая Хаверца в дерби с «Тоттенхэмом».

«Канониры» одержали гостевую победу над «шпорами» со счётом 3:2, а немецкий атакующий полузащитник записал себе в актив забитый гол и результативную передачу.

«Хаверц смотрелся потрясающе во всех аспектах. Он не был готов на 100%, у него были трудности, но он всё равно показал себя с лучшей стороны. Очередное невероятное выступление», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Артеты.

Кай Хаверц стал автором 13 голов и шести ассистов в 48 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне. В июле прошлого года игрок был куплен у «Челси» за 75 млн евро.