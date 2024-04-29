Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот принял решение по будущему в клубе нападающего Мохамеда Салаха.

Нидерландский специалист займёт пост рулевого «красных» по окончании сезона, когда должность покинет Юрген Клопп. По слухам, предстоящим летом «Ливерпуль» может также лишиться и своего давнего лидера Мохамеда Салаха, на которого претендуют клубы из Саудовской Аравии, однако, судя по всему, Слот будет настаивать на удержании египтянина. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, будущий наставник «чрезвычайно заинтересован» в том, чтобы звёздный форвард продолжил выступления на «Энфилде».

В активе Салаха 24 забитых мяча и 13 результативных передач в 41 матче текущей кампании.