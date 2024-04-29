Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц повторил уникальное достижение Алексиса Санчеса

29 Апреля 2024 • 01:09 Комментировать
Тоттенхэм
2:3
Арсенал

Кай Хаверц провёл очередной впечатляющий матч за «Арсенал».

24-летний футболист отметился голом и результативной передачей в воскресном дерби с «Тоттенхэмом», принеся «канонирам» победу со счётом 3:2. По данным Squawka, Хаверц стал автором забитого мяча и ассиста в рамках одного матча уже в четвёртый раз в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Последним игроком «Арсенала», делавшим это не менее четырёх раз за одну кампанию, был Алексис Санчес (2016/17).

Кай Хаверц перебрался в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В активе немецкого атакующего полузащитника 12 голов и шесть результативных передач в 34 встречах АПЛ за команду Микеля Артеты.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Алексис Санчес Кай Хаверц ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
01:09
Хаверц повторил уникальное достижение Алексиса Санчеса
00:32
Артете потребовалось 168 матчей для 100 побед в АПЛ – пятый показатель в истории
28 Апреля
22:23
Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби
19:45
Артета поддержал вратаря «Арсенала»
19:38
Постекоглу: «У нас есть много проблем, которые вызывают беспокойство»
19:16
Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»
19:03
«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»
18:51
Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»
18:22
Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков» 2
18:21
Автогол Хёйбьерга, ляп Райи и привоз пенальти от Райса: «Арсенал» с 3:0 едва не устроился с «Тоттенхэмом» на ничью
18:19
Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов
17:59
«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом» 4
16:47
«Тоттенхэм» потерял Вернера в дерби с «Арсеналом»
15:30
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
15:27
«Тоттенхэм» и «Арсенал» озвучили составы на дерби
02:22
Тоттенхэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
19:24
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
15:58
Артета высказался о консультациях с Венгером
14:17
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
11:28
Артета объяснил, почему «Арсенал» решил подписать Хаверца
11:06
Защитник «Фулхэма» Адарабиойо может уйти на повышение, он интересен трём клубам
10:49
«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро
09:55
«Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов 1
02:42
Постекоглу получит значительные средства на трансферы, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов 1
00:58
Постекоглу: «Тоттенхэм» должен сам претендовать на чемпионство, а не мешать выиграть титул другим»
26 Апреля
23:17
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал АПЛ — 28 апреля 2024
19:04
Постекоглу: «Арсенал» определил, что Артета именно тот человек, который поведёт клуб вперёд»
16:31
Артета оценил работу Постекоглу в «Тоттенхэме»
16:17
Артета перед дерби высказался о борьбе за титул АПЛ 1
16:10
Постекоглу высказался перед дерби с «Арсеналом» 1
12:24
Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру
11:13
«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам АПЛ, что выслушает предложения по Гимараэсу
10:50
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё один клуб АПЛ интересуются левым защитником «Жироны»
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
00:54
Де Брёйне оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе с «Арсеналом» и «Ливерпулем»
25 Апреля
13:01
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
11:27
Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор 1
22 Апреля
18:52
Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние
21 Апреля
02:35
Удоги не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы
20 Апреля
23:36
«Тоттенхэм» потерял основного защитника до конца сезона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Клопп прокомментировал ссору с Салахом Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
2
9.00 6.00 1.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
01:32 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хаверц сыграл невероятно»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху слухи
01:09 · Англия. Премьер-лига
Хаверц повторил уникальное достижение Алексиса Санчеса
01:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Важно не думать слишком много»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Мы хотим, чтобы Почеттино остался в «Челси»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Артете потребовалось 168 матчей для 100 побед в АПЛ – пятый показатель в истории
28 Апреля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия Родри с «Манчестер Сити» достигла 70 матчей
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера слухи
23:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о досрочном попадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов: «Вау!»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби
22:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – с отрывом лучший среди тренеров АПЛ по победам в первых 300 матчах
22:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» потерял очки – то же самое может случиться с нами»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил замену Доку на Ковачича
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о ближайших планах
Все новости
Рекомендуем