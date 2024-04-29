Хаверц повторил уникальное достижение Алексиса Санчеса

Кай Хаверц провёл очередной впечатляющий матч за «Арсенал».

24-летний футболист отметился голом и результативной передачей в воскресном дерби с «Тоттенхэмом», принеся «канонирам» победу со счётом 3:2. По данным Squawka, Хаверц стал автором забитого мяча и ассиста в рамках одного матча уже в четвёртый раз в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Последним игроком «Арсенала», делавшим это не менее четырёх раз за одну кампанию, был Алексис Санчес (2016/17).

Кай Хаверц перебрался в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В активе немецкого атакующего полузащитника 12 голов и шесть результативных передач в 34 встречах АПЛ за команду Микеля Артеты.