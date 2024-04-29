Холанн: «Важно не думать слишком много»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопросы журналистов после победы над «Ноттингем Форест».

Норвежец вышел на замену на 62-й минуте воскресного матча Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:0), а на 71-й минуте отметился голом и установил на табло окончательный счёт. Два предыдущих поединка, напомним, форвард пропустил из-за травмы.

«Главное – побеждать и оставаться сконцентрированными. Самое главное – не думать слишком много, особенно в такие моменты. Нужно просто делать своё дело изо дня в день. Постоянно думая, можно сойти с ума, так что сейчас нужно расслабиться, насладиться, а затем сосредоточиться на следующем матче», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Холанна.