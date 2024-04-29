Кто выиграет чемпионат Англии – осталось всего два претендента

Борьба за чемпионский титул Английской премьер-лиги выходит на финишную прямую. Последние неудачные результаты «Ливерпуля», по сути, исключили команду Юргена Клоппа из числа претендентов на чемпионство. Очевидно, титул разыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в верхней части таблицы АПЛ.

«Ливерпуль» больше не в гонке

В январе Юрген Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. После этого в футбольных кругах заговорили о возможном выигрыше мерсисайдцами четырёх трофеев в последнем сезоне с Клоппом. Поначалу всё шло хорошо – «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги – но далее последовали неудачи. «Красные» вылетели из Кубка Англии по итогам дуэли с «Манчестер Юнайтед» (3:4), а позже покинули Лигу Европы по итогам противостояния с «Аталантой» (0:3, 1:0).

После провала в Лиге Европы «Ливерпуль» должен был сосредоточиться за борьбе за чемпионство. Однако в двух последних матчах команда Юргена Клоппа потеряла сразу пять очков, поиграв «Эвертону» (0:2) и сыграв вничью с «Вест Хэмом» (2:2). А вот конкуренты прошли этот отрезок без осечек и, как следствие, шансы «Ливерпуля» на титул стали лишь математическими. Давайте посмотрим на таблицу.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Арсенал 35 25 5 5 85 28 +57 80 2 Манчестер Сити 34 24 7 3 82 32 +50 79 3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 36 +41 75

При равенстве очков в АПЛ первым делом учитывается разность голов. Учитывая этот факт, «Ливерпулю» нужно, чтобы «Арсенал» проиграл как минимум два из оставшихся трёх матчей. И чтобы «Манчестер Сити» проиграл как минимум трижды. Это нереально.

Всего два претендента

На деле чемпионство разыграют две команды – «Арсенал» и «Манчестер Сити». Сейчас лондонцы опережают манкунианцев на один балл, однако у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе. Давайте взглянем на календарь претендентов.

Тур Арсенал Манчестер Сити 36 Борнмут (дома) Вулверхэмптон (дома) 37 Манчестер Юнайтед (на выезде) Фулхэм (на выезде) перенос - Тоттенхэм (на выезде) 38 Эвертон (дома) Вест Хэм (дома)

«Арсенал» в настоящий момент имеет перевес над «Манчестер Сити» по разности забитых и пропущенных мячей (+57 против +50). То есть при одинаковом количестве очков команда Микеля Артеты с высокой долей вероятности окажется выше. Это означает, что при всех своих победах «Арсеналу» должно хватить всего одной осечки «горожан». Но случится ли эта осечка – вот это вопрос. «Манчестер Сити» прекрасно знает, как играть и побеждать под давлением, поэтому ожидать, что команда дрогнет психологически, не приходится.

Если взглянуть на календарь, то выделяется матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Это перенесённая игра 34-го тура, и пройдёт она посреди последней недели чемпионата. В Лондоне команде Гвардиолы в теории может быть непросто, хотя нынешний «Тоттенхэм» крайне нестабилен, и не факт, что «шпоры» смогут навязать борьбу чемпиону последних лет.

У «Арсенала» осталось три игры. В АПЛ случается всякое, но вряд ли команда Микеля Артеты испытает проблемы в домашних матчах против «Борнмута» и «Эвертона». А вот поездка на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед» таит в себе угрозу потерять очки. «Красные дьяволы» имеют настраиваться на большие домашние игры, даже если в некоторых из них им приходится парковать «автобус». Команда Эрика тен Хага не смогла решить задачу по выходу в Лигу чемпионов, и игроки «МЮ» наверняка захотят повлиять на чемпионскую гонку. В общем, «Арсеналу» в Манчестере наверняка будет сложно победить.

Кто станет чемпионом

По потерянным очкам «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал», то есть всех своих побед команде Хосепа Гвардиолы точно хватит для чемпионства. У «горожан» будет сложный матч против «Тоттенхэма», где можно потерять очки, но и у «Арсенала» будет такая игра против «Манчестер Юнайтед». Если делать прогноз, то наш выбор – чемпионство «Манчестер Сити». Кстати, команда Гвардиолы может выиграть титул четвёртый год подряд.

Александр Тихий.