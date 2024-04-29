Кукурелья: «Мы хотим, чтобы Почеттино остался в «Челси»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос о будущем в Маурисио Почеттино.

Аргентинский тренер находится под давлением из-за нестабильных результатов «синих» в Премьер-лиге. По слухам, уже летом в команде может вновь смениться тренер.

«Хотим ли мы, чтобы Почеттино остался? Да, конечно. Он отлично выступил в перерыве [в матче с «Астон Виллой», 2:2], все видели реакцию команды на поле.

Одна из главных проблем – мы не показываем всё, на что способны. Думаю, когда команда проигрывает 0:5 [дерби с «Арсеналом»], тренер мало что может сделать – дело скорее в нас, в нашем отношении.

Нужно играть так, как мы играли против «Астон Виллы» во втором тайме. Мы обязаны поддерживать этот уровень. У нас есть необходимые качества», – цитирует Standard Кукурелью.