Артете потребовалось 168 матчей для 100 побед в АПЛ – пятый показатель в истории

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета одержал свою сотую победу у руля команды.

«Канониры» взяли верх над «Тоттенхэмом» в выездном дерби, прошедшем в воскресенье (3:2). Для Артеты эта победа стала сотой в рамках Премьер-лиги с момента назначения на пост наставника «Арсенала» – для достижения этой отметки ему потребовалось 168 игр, отмечает Squawka. Только Хосеп Гвардиола (134 матча), Жозе Моуринью (142), Юрген Клопп (159) и Алекс Фергюсон (162) достигли показателя в 100 побед, проведя меньше поединков. Следом за Артетой в рейтинге расположился Арсен Венгер (179), также работавший в «Арсенале».