Беспроигрышная серия Родри с «Манчестер Сити» достигла 70 матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вновь помог своей команде не проиграть.

В воскресенье «горожане» обыграли «Ноттингем Форест» в выездном поединке Премьер-лиги (2:0), а испанец отыграл от начала и до конца встречи. Как сообщает Squawka, Родри не проигрывает в составе «Манчестер Сити» уже в 70 подряд матчах во всех турнирах. С момента последнего поражения команды с опорным хавбеком в составе прошло 448 дней.

Недавно «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу», однако та встреча учтена как ничья, поскольку «сливочные» взяли верх лишь в серии послематчевых пенальти.