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«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера слухи

28 Апреля 2024 • 23:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
05.05 18:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб уже предстоящим летом.

Представители чемпионата Саудовской Аравии уже пытались приобрести египетскую суперзвезду прошлым летом, но получили отказ от «Ливерпуля». Как информирует журналист Пит О'Рурк, в грядущее трансферное окно саудовские клубы будут готовы предложить за Салаха 100 млн фунтов стерлингов (более 116 млн евро), однако стоимость сделки может достичь и 150 млн фунтов (175 млн евро). Учитывая приход нового тренера и истекающий в 2025 году контракт форварда, в этот раз мерсисайдцы могут одобрить продажу своего лидера.

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