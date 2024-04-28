Гвардиола – о досрочном попадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов: «Вау!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о завоевании путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Горожане» обыграли «Ноттингем Форест» (2:0) и обеспечили себе участие в новом розыгрыше самого престижного еврокубка. До конца сезона команде Гвардиолы ещё предстоит провести четыре матча в Премьер-лиге.

«Вау! Я намерен отпраздновать это завтра. Генеральный директор и владелец клуба будут очень рады попаданию в Лигу чемпионов. Уверен, на нашем месте хотели бы оказаться многие команды. Это очень, очень хорошая новость», – передаёт City Xtra слова Гвардиолы.