«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры по топ-тренеру – названо имя

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Главный тренер команды Эрик тен Хаг в последние недели находится под серьёзным давлением - существует вероятность его летнего увольнения.

Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Томас Тухель, который по завершению сезона покинет «Баварию». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сашу Тавольери, один из руководителей «красных дьяволов» уже провёл переговоры по Тухелю с его агентом.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что возможность поработать с «Манчестер Юнайтед» является для Тухеля привлекательной.