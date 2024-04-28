Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби

28 Апреля 2024 • 22:23 Комментировать
Тоттенхэм
2:3
Арсенал

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин дал комментарий после поражения от «Арсенала» (2:3) в дерби северного Лондона.

«Мы могли отыграться. Думаю, у нас были шансы и возможности. Но когда в таких играх ты пропускаешь такие голы, это сложно и болезненно. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать.

Нам нужно было лучше действовать при стандартах. Теперь нам нужно поработать над этим компонентом, оставаться сильными и двигаться дальше», - сказал Сон BBC Match of the Day.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хын Мин

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
22:23
Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби
19:45
Артета поддержал вратаря «Арсенала»
19:38
Постекоглу: «У нас есть много проблем, которые вызывают беспокойство»
19:16
Артета: «Надеюсь, болельщики насладятся прекрасным вечером»
19:03
«Арсенал» впервые за 36 лет выиграл два гостевых дерби подряд против «Тоттенхэма»
18:51
Постекоглу: «Игру судят не на поле, а в другом месте»
18:22
Сака: «Знаем, что победа над «Арсеналом» значит для болельщиков» 2
18:21
Автогол Хёйбьерга, ляп Райи и привоз пенальти от Райса: «Арсенал» с 3:0 едва не устроился с «Тоттенхэмом» на ничью
18:19
Две команды АПЛ вышли в Лигу чемпионов
17:59
«Арсенал» упрочил лидерство, хотя едва не упустил, казалось, верную победу в битве с «Тоттенхэмом» 4
16:47
«Тоттенхэм» потерял Вернера в дерби с «Арсеналом»
15:30
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
15:27
«Тоттенхэм» и «Арсенал» озвучили составы на дерби
02:22
Тоттенхэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
19:24
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
15:58
Артета высказался о консультациях с Венгером
14:17
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Арсенал чемпионата Англии — 28 апреля 2024
11:28
Артета объяснил, почему «Арсенал» решил подписать Хаверца
11:06
Защитник «Фулхэма» Адарабиойо может уйти на повышение, он интересен трём клубам
10:49
«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро
09:55
«Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов 1
02:42
Постекоглу получит значительные средства на трансферы, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов 1
00:58
Постекоглу: «Тоттенхэм» должен сам претендовать на чемпионство, а не мешать выиграть титул другим»
26 Апреля
23:17
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал АПЛ — 28 апреля 2024
19:04
Постекоглу: «Арсенал» определил, что Артета именно тот человек, который поведёт клуб вперёд»
16:17
Артета перед дерби высказался о борьбе за титул АПЛ 1
16:10
Постекоглу высказался перед дерби с «Арсеналом» 1
12:24
Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру
11:13
«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам АПЛ, что выслушает предложения по Гимараэсу
10:50
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё один клуб АПЛ интересуются левым защитником «Жироны»
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
00:54
Де Брёйне оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе с «Арсеналом» и «Ливерпулем»
25 Апреля
13:01
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
11:27
Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор 1
22 Апреля
18:52
Артета: Эдегор ежедневно оказывает на «Арсенал» огромное влияние
21 Апреля
02:35
Удоги не поможет сборной Италии на Евро-2024 из-за травмы
20 Апреля
23:36
«Тоттенхэм» потерял основного защитника до конца сезона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
3
0
2.17 3.50 3.05
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
2
3
3.05 3.55 2.18
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
2
9.00 6.00 1.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
23:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о досрочном попадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов: «Вау!»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби
22:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – с отрывом лучший среди тренеров АПЛ по победам в первых 300 матчах
22:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» потерял очки – то же самое может случиться с нами»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил замену Доку на Ковачича
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о ближайших планах
21:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил возвращение Холанна
21:28 · Англия. Премьер-лига
Нуну Санту – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы провели хороший матч»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о давлении в борьбе за титул АПЛ
21:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Очень важные три очка»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал победу над «Ноттингем Форест»
21:02 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ
20:57 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы сыграли полноценный матч»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказался после победы над «Ноттингем Форест»
Все новости
Рекомендуем