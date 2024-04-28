Сон высказался после поражения «Арсеналу» в дерби

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин дал комментарий после поражения от «Арсенала» (2:3) в дерби северного Лондона.

«Мы могли отыграться. Думаю, у нас были шансы и возможности. Но когда в таких играх ты пропускаешь такие голы, это сложно и болезненно. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать.

Нам нужно было лучше действовать при стандартах. Теперь нам нужно поработать над этим компонентом, оставаться сильными и двигаться дальше», - сказал Сон BBC Match of the Day.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.