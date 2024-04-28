Гвардиола – с отрывом лучший среди тренеров АПЛ по победам в первых 300 матчах

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лидирует по количеству побед в первых 300 матчах в Премьер-лиге.

В воскресенье испанский специалист провёл свой 300-й поединок во главе «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. «Горожане» обыграли «Ноттингем Форест» (2:0), победив в 221-й раз под руководством нынешнего тренера в чемпионате. Как отмечает City Xtra, Гвардиола – первый в рейтинге тренеров АПЛ с наибольшим количеством побед в первых 300 поединках. Второе место занимает Жозе Моуринью с 189 победами, третий – Юрген Клопп (188). Четвёртая строчка остаётся за сэром Алексом Фергюсоном (183), пятый – Арсен Венгер (180).

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий контракт наставника рассчитан до 2025 года.