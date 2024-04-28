Гвардиола: «Ливерпуль» потерял очки – то же самое может случиться с нами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за титул чемпиона Англии в этом сезоне.

На текущий момент «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко, имея при этом игру в запасе.

«Всё может случиться. «Ливерпуль» в последних матчах потерял очки – то же самое может случиться с нами. Это может случиться и с «Арсеналом». У всех команд остаются тяжёлые игры. Нам будет очень сложно, особенно в гостях у «Фулхэма» и «Тоттенхэма», - сказал Гвардиола Sky Sports.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Вулверхэмптона».