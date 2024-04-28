Гвардиола объяснил замену Доку на Ковачича

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Испанский специалист объяснил замену Жереми Доку на Матео Ковачича, которую он сделал в перерыве.

«Мы хотели делать больше передач. Нам было бы сложно, если бы у нас не было мяча, и Ковачич нам в этом помог. После того, как в центре стали действовать Ковачич, Бернарду и другие, игра стала намного лучше», - сказал Гвардиола Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиола на один балл отстаёт от «Арсенала», проведя на матч меньше.