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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Варану слухи

28 Апреля 2024 • 21:50 Комментировать

По итогам трансферного лета состав «Манчестер Юнайтед» может серьёзно измениться. Так, например, ожидается, что клуб покинет защитник Рафаэль Варан. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, заменить француза на «Олд Траффорд» может Хосе Хименес из «Атлетико».

Отмечается, что стоимость Хименеса может составить примерно 30 миллионов евро. Действующий контракт 28-летнего уругвайца с «матрасниками» рассчитан до середины 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Хосе Хименес провёл 30 официальных матчей в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт один голевой пас.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Хосе Хименес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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